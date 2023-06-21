Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Педиатр Конторович: детям не нужна стерильная атмосфера

Короткая ссылка
Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович заявила, что в развитии иммунной системы очень важен баланс и детям не нужна стерильная атмосфера.
Педиатр Конторович: детям не нужна стерильная атмосфера
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Наш иммунитет — сложная штука, он формируется ещё внутриутробно, независимо от того, будет ли дома стерильно или очень грязно», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в последнее время специалисты обратили внимание на то, что есть связь между снижением риска аллергических заболеваний у детей и активным контактированием с микробами.

«Не стоит зацикливаться на стерильности вокруг ребёнка. Но забывать о безопасности, которую обеспечивает гигиена, тоже не стоит, так как не всякая грязь может быть безопасной», — добавила Конторович.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, глицина, лецитина и витамина К.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить