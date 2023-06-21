Педиатр Конторович: детям не нужна стерильная атмосфера

Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович заявила, что в развитии иммунной системы очень важен баланс и детям не нужна стерильная атмосфера.

«Наш иммунитет — сложная штука, он формируется ещё внутриутробно, независимо от того, будет ли дома стерильно или очень грязно», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в последнее время специалисты обратили внимание на то, что есть связь между снижением риска аллергических заболеваний у детей и активным контактированием с микробами.

«Не стоит зацикливаться на стерильности вокруг ребёнка. Но забывать о безопасности, которую обеспечивает гигиена, тоже не стоит, так как не всякая грязь может быть безопасной», — добавила Конторович.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, глицина, лецитина и витамина К.