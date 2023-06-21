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Фармаколог Эдигер напомнил о важности своевременной очистки кондиционера

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Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал об особенностях использования кондиционера. По его словам, в некоторых случаях организму может быть нанесён вред.
Фармаколог Эдигер напомнил о важности своевременной очистки кондиционера
  • Gettyimages.ru
  • © firemanYU

«Если люди зашли в помещение разгорячённые и в поту и сразу оказались под кондиционером, то есть шанс локального переохлаждения. Они могут получить банальную простуду, неврит или миозит», — пояснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил Эдигер, можно заболеть и при отсутствии должного ухода за кондиционером.

«Если система очистки кондиционера недостаточно хорошо проверяется и чистится, то кондиционер может стать источником заражения массой крайне серьёзных инфекций, бактериальных или грибковых», — пояснил он.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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