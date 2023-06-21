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Медработники в Удмуртии получили социальные выплаты на 330 млн рублей с начала года

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С начала 2023 года объём социальных выплат, доведённых до работников системы здравоохранения в Удмуртии, превысил 330 млн рублей.
Медработники в Удмуртии получили социальные выплаты на 330 млн рублей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Такие выплаты на данный момент доводятся до 8996 медработников.

«Выплата начисляется СФР по мере поступления реестра работников из медицинских организаций. По итогам мая информацию направили 58 организаций республики», — заявил заместитель управляющего ОСФР по Удмуртии Ильдар Гадршин.

По его словам, специальная выплата положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье привлекло почти 1 тыс. новых медиков в 2022 году.

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