RT показал кадры последствий обстрелов Шебекина и близлежащих посёлков

RT показал видео последствий обстрелов украинскими военными города Шебекина и близлежащих посёлков Белгородской области.

Отмечается, что в большом количестве зданий выбиты стёкла, на детских площадках — воронки от прилётов.

В Новой Таволжанке, в частности, некоторые дома полностью разбиты — остался только фундамент.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в Шебекине, которое ранее пострадало из-за обстрелов ВСУ.

Также с 21 июня власти отменили пропуска на въезд и выезд из Шебекина с 06:00 до 21:00.