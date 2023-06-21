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RT показал кадры последствий обстрелов Шебекина и близлежащих посёлков

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RT
RT показал видео последствий обстрелов украинскими военными города Шебекина и близлежащих посёлков Белгородской области.

Отмечается, что в большом количестве зданий выбиты стёкла, на детских площадках — воронки от прилётов.

В Новой Таволжанке, в частности, некоторые дома полностью разбиты — остался только фундамент.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в Шебекине, которое ранее пострадало из-за обстрелов ВСУ.

Также с 21 июня власти отменили пропуска на въезд и выезд из Шебекина с 06:00 до 21:00.

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