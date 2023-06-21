RT показал кадры последствий обстрелов Шебекина и близлежащих посёлков
Отмечается, что в большом количестве зданий выбиты стёкла, на детских площадках — воронки от прилётов.
В Новой Таволжанке, в частности, некоторые дома полностью разбиты — остался только фундамент.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в Шебекине, которое ранее пострадало из-за обстрелов ВСУ.
Также с 21 июня власти отменили пропуска на въезд и выезд из Шебекина с 06:00 до 21:00.