Гладков: полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в Шебекине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в Шебекине, которое ранее пострадало из-за обстрелов ВСУ.

«Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекине — задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объём проблем и начать быстро восстановление», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков также сообщил, что с рабочей поездкой по региону находится уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Цель её поездки, по словам губернатора, в том, чтобы изучить проблемы, с которыми столкнулись местные жители.

Гладков также поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях.