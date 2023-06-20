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Гладков: полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в Шебекине

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что полномасштабное обследование квартир и жилых домов начинается в Шебекине, которое ранее пострадало из-за обстрелов ВСУ.

«Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекине — задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объём проблем и начать быстро восстановление», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков также сообщил, что с рабочей поездкой по региону находится уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Цель её поездки, по словам губернатора, в том, чтобы изучить проблемы, с которыми столкнулись местные жители.

Гладков также поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях.

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