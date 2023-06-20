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Гладков поручил главе Валуйского округа усилить работу по обучению жителей при обстрелах

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях.

«Алексею Ивановичу Дыбову необходимо усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом. В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что людей необходимо учить оказанию первой помощи и рассказывать им, «что такое безопасное место в квартире».

По его словам, власти совместно с МЧС будут прорабатывать новый порядок с системой оповещения и исправят ситуацию.

Ранее Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле города Валуйки Белгородской области возросло до восьми.

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