Гладков поручил главе Валуйского округа усилить работу по обучению жителей при обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях.

«Алексею Ивановичу Дыбову необходимо усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом. В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что людей необходимо учить оказанию первой помощи и рассказывать им, «что такое безопасное место в квартире».

По его словам, власти совместно с МЧС будут прорабатывать новый порядок с системой оповещения и исправят ситуацию.

Ранее Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле города Валуйки Белгородской области возросло до восьми.