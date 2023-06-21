ФССП сняла все средства со счетов российского дочернего предприятия Google
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«В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества», — приводит ТАСС фрагмент отчёта компании за 2022 год.
Уточняется, что в прошлом году ФССП списала со счетов компании 10,3 млрд рублей.
В марте Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 млрд рублей, наложенного на владельца видеосервиса — Google LLC.
В апреле в мировой суд Москвы поступил новый протокол в отношении Google за отказ удалить запрещённый контент.