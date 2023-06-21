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ФССП сняла все средства со счетов российского дочернего предприятия Google

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в апреле текущего года сняла все средства со счетов российского дочернего предприятия Google (ООО «Гугл») в рамках обеспечительной меры по судебным разбирательствам
ФССП сняла все средства со счетов российского дочернего предприятия Google
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

«В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества», — приводит ТАСС фрагмент отчёта компании за 2022 год.

Уточняется, что в прошлом году ФССП списала со счетов компании 10,3 млрд рублей.

В марте Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 млрд рублей, наложенного на владельца видеосервиса — Google LLC.

В апреле в мировой суд Москвы поступил новый протокол в отношении Google за отказ удалить запрещённый контент.

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