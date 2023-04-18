В суд Москвы поступил новый протокол на Google за отказ удалить запрещённый контент

В мировой суд Москвы поступил новый протокол в отношении Google за отказ удалить запрещённый контент.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Протокол составлен по ч. 2 статьи 13.41 КоАП России. Google грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

Заседание суда назначили на 20 апреля.

В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением.

В сентябре того же года Таганский суд Москвы признал законным взыскание с компании Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, в частности за неудаление недостоверной информации.