В суд Москвы поступил новый протокол на Google за отказ удалить запрещённый контент

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В мировой суд Москвы поступил новый протокол в отношении Google за отказ удалить запрещённый контент.
В суд Москвы поступил новый протокол на Google за отказ удалить запрещённый контент
  • Legion-Media

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Протокол составлен по ч. 2 статьи 13.41 КоАП России. Google грозит штраф в размере до 4 млн рублей. 

Заседание суда назначили на 20 апреля.

В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением.

В сентябре того же года Таганский суд Москвы признал законным взыскание с компании Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, в частности за неудаление недостоверной информации.

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