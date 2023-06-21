Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом для России

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений назвал укрепление и развитие армии безусловным приоритетом для России.

Также он назвал приоритетом надёжное обеспечение безопасности России.

По его словам, российские власти продолжат всесторонне совершенствовать армию с учётом новых вызовов.

Кроме того, Путин заявил, что пусковые установки «Сармат» скоро заступят на боевое дежурство.

По его словам, поставки ударных беспилотных летательных аппаратов в Вооружённые силы России продолжатся, власти будут форсировать их выпуск.