Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом для России
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Также он назвал приоритетом надёжное обеспечение безопасности России.
По его словам, российские власти продолжат всесторонне совершенствовать армию с учётом новых вызовов.
Кроме того, Путин заявил, что пусковые установки «Сармат» скоро заступят на боевое дежурство.
По его словам, поставки ударных беспилотных летательных аппаратов в Вооружённые силы России продолжатся, власти будут форсировать их выпуск.