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Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом для России

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений назвал укрепление и развитие армии безусловным приоритетом для России.
Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом для России
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Также он назвал приоритетом надёжное обеспечение безопасности России.

По его словам, российские власти продолжат всесторонне совершенствовать армию с учётом новых вызовов.

Кроме того, Путин заявил, что пусковые установки «Сармат» скоро заступят на боевое дежурство.

По его словам, поставки ударных беспилотных летательных аппаратов в Вооружённые силы России продолжатся, власти будут форсировать их выпуск.

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