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Путин заявил, что будут форсироваться поставки ударных БПЛА в войска

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Российский президент Владимир Путин заявил, что поставки ударных беспилотных летательных аппаратов в Вооружённые силы России продолжатся, власти будут форсировать их выпуск.

Он отметил, что совершенствуется производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов.

«Будем форсировать их массовый выпуск», — сказал президент.

Глава государства отметил необходимость обеспечить данной техникой все войсковые звенья.

Также Путин заявил, что пусковые установки «Сармат» скоро заступят на боевое дежурство.

Президент провёл традиционную встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.

RT вёл прямую трансляцию.

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