Путин заявил, что будут форсироваться поставки ударных БПЛА в войска
Он отметил, что совершенствуется производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов.
«Будем форсировать их массовый выпуск», — сказал президент.
Глава государства отметил необходимость обеспечить данной техникой все войсковые звенья.
Также Путин заявил, что пусковые установки «Сармат» скоро заступят на боевое дежурство.
Президент провёл традиционную встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.