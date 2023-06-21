Подмосковная Система-112 приняла более 5 млн вызовов с начала года

Специалисты подмосковной Системы-112 приняли более 5 млн вызовов с начала 2023 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ Системы-112.

Большинство обращений (свыше 70%) были адресованы медикам.

Ещё 22% звонивших требовалась помощь полиции и сотрудников ГИБДД, 7% — пожарной охраны, газовой службы и других ведомств.

Как отметили в пресс-службе, в январе 2023 года к региональной службе спасения подключили федеральные дорожные службы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.