Подмосковная Система-112 приняла более 5 млн вызовов с начала года
- Gettyimages.ru
- © Richard Drury
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ Системы-112.
Большинство обращений (свыше 70%) были адресованы медикам.
Ещё 22% звонивших требовалась помощь полиции и сотрудников ГИБДД, 7% — пожарной охраны, газовой службы и других ведомств.
Как отметили в пресс-службе, в январе 2023 года к региональной службе спасения подключили федеральные дорожные службы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.