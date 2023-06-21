Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Подмосковная Система-112 приняла более 5 млн вызовов с начала года

Короткая ссылка
Специалисты подмосковной Системы-112 приняли более 5 млн вызовов с начала 2023 года.
Подмосковная Система-112 приняла более 5 млн вызовов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ Системы-112.

Большинство обращений (свыше 70%) были адресованы медикам.

Ещё 22% звонивших требовалась помощь полиции и сотрудников ГИБДД, 7% — пожарной охраны, газовой службы и других ведомств.

Как отметили в пресс-службе, в январе 2023 года к региональной службе спасения подключили федеральные дорожные службы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить