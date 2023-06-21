Premier оштрафовали на 4 млн рублей за отсутствие маркировки на фильмах c ЛГБТ

Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» на фильмах, где демонстрируются ЛГБТ-отношения.

Об этом сообщило РИА Новости.

В протоколе говорится, что онлайн-кинотеатр поставил к фильмам ограничение «16+», не ограничивая доступ к ним по времени.

«Признать виновным ООО «Премьер» в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП России и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей», — заявил судья.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «Национальную спутниковую компанию», которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.