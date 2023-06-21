Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЯНАО средняя зарплата превысила 134 тысячи рублей в месяц

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе среднемесячная заработная плата сотрудников предприятий превысила 134 тысячи рублей.
В ЯНАО средняя зарплата превысила 134 тысячи рублей в месяц
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Тюменьстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январе — марте 2023 года составила 134 748 рублей или 104,1% в реальном исчислении к январю-марту 2022 года», — сообщили на сайте.

Ранее в беседе с Life.ru основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан рассказала, что некоторым специалистам с июля повысят зарплату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить