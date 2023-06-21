В ЯНАО средняя зарплата превысила 134 тысячи рублей в месяц

В Ямало-Ненецком автономном округе среднемесячная заработная плата сотрудников предприятий превысила 134 тысячи рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Тюменьстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январе — марте 2023 года составила 134 748 рублей или 104,1% в реальном исчислении к январю-марту 2022 года», — сообщили на сайте.

Ранее в беседе с Life.ru основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан рассказала, что некоторым специалистам с июля повысят зарплату.