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Путин допустил введение уголовной ответственности за поджоги травы и леса

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Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поджоги травы и леса.
Путин допустил введение уголовной ответственности за поджоги травы и леса
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Правительству... рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений», — говорится в перечне поручений главы государства.

Уточняется, что к уголовной ответственности предлагается привлекать граждан вне зависимости от наступившего ущерба.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее рассказал, кто занимается установлением причин лесных пожаров.

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