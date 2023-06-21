Путин допустил введение уголовной ответственности за поджоги травы и леса

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поджоги травы и леса.

«Правительству... рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений», — говорится в перечне поручений главы государства.

Уточняется, что к уголовной ответственности предлагается привлекать граждан вне зависимости от наступившего ущерба.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее рассказал, кто занимается установлением причин лесных пожаров.