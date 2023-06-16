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Депутат Бурматов рассказал, как в России устанавливают причины природных пожаров

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, кто занимается установлением причин лесных пожаров.
Депутат Бурматов рассказал, как в России устанавливают причины природных пожаров
  • РИА Новости

«Это всё работа правоохранительных органов: Следственного комитета России и МВД. В зависимости от того, как квалифицируется поджог. У нас есть административная ответственность за это, есть уголовная», — прокомментировал он для с URA.RU.

По его словам, чаще всего в появлении лесных пожаров виновен человек. Нередки случаи, когда лес поджигают так называемые чёрные лесорубы.

«Они либо поджигают, чтобы скрыть следы сруба, либо устраивают низовой пал в тех территориях, где им не дают вырубать. После низового пала зоны переводят в другие категории лесов. Так делали в Иркутской области при губернаторе (Сергее. — RT) Левченко и получали право на вырубку», — подчеркнул Бурматов.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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