Депутат Нилов: решение жилищного вопроса решит вопросы демографии
- Gettyimages.ru
- © Catherine Delahaye
По словам парламентария, основной вопрос от населения при личных встречах — это жилищный вопрос.
«Помощь в решении жилищного вопроса — это одновременно решение сразу нескольких других вопросов. Это решение демографических вопросов, возможность создать семью, переехать в другой город и трудоустроиться. То есть это развитие внутренней миграции. Считаю, что в этом плане надо дальше двигаться», — уточнил он.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минстрой сообщила, что людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья.