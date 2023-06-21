Депутат Нилов: решение жилищного вопроса решит вопросы демографии

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России введут программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

По словам парламентария, основной вопрос от населения при личных встречах — это жилищный вопрос.

«Помощь в решении жилищного вопроса — это одновременно решение сразу нескольких других вопросов. Это решение демографических вопросов, возможность создать семью, переехать в другой город и трудоустроиться. То есть это развитие внутренней миграции. Считаю, что в этом плане надо дальше двигаться», — уточнил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минстрой сообщила, что людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья.