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Депутат Бессараб поддержала программу по субсидированию платы за аренду для людей до 35 лет

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России введут программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.
Депутат Бессараб поддержала программу по субсидированию платы за аренду для людей до 35 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Как пилотный проект она уже себя оправдала. Конечно, это серьёзно поддержит и позволит сформировать ипотечные взносы и приобрести своё жильё», — добавила Бессараб.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минстрой сообщила, что в России введут программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, для участия в программе требуется параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения квартиры в новостройке.

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