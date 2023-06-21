Депутат Бессараб поддержала программу по субсидированию платы за аренду для людей до 35 лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России введут программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

«Как пилотный проект она уже себя оправдала. Конечно, это серьёзно поддержит и позволит сформировать ипотечные взносы и приобрести своё жильё», — добавила Бессараб.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минстрой сообщила, что в России введут программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, для участия в программе требуется параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения квартиры в новостройке.