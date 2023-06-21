Депутат Хамзаев выступил в поддержку полного контроля производства алкоголя

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией.

По мнению депутата, необходимо начать с контроля производства.

«Если мы не будем контролировать производство, а будем контролировать розницу, надо понять, какую логическую цепочку мы прослеживаем. Я считаю, что нужно двигаться в направлении полного контроля производства, а потом уже говорить про розницу», — высказался парламентарий.

Ранее в России предложили создать госмонополиста для розничной продажи алкоголя.

Политолог Орлов отметил, что на протяжении последних лет в России произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя.