Депутат Хамзаев выступил в поддержку полного контроля производства алкоголя
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По мнению депутата, необходимо начать с контроля производства.
«Если мы не будем контролировать производство, а будем контролировать розницу, надо понять, какую логическую цепочку мы прослеживаем. Я считаю, что нужно двигаться в направлении полного контроля производства, а потом уже говорить про розницу», — высказался парламентарий.
Ранее в России предложили создать госмонополиста для розничной продажи алкоголя.
Политолог Орлов отметил, что на протяжении последних лет в России произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя.