Около половины россиян заменяют спорт работой по дому

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» поделился результатами опроса, которые свидетельствуют о том, что каждый второй житель России заменяет спорт выполнением дел по хозяйству.

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Об этом пишет «Газета.Ru». Согласно опросу, больше половины (58%) опрошенных заменяют занятия спортом домашними делами, причём 47% из них улучшили свою физическую форму. Также большинство россиян (57%) считают выполнение домашних дел энергозатратной деятельностью. Ранее в интервью Радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что, используя тарелки определённого цвета, человек начинает меньше есть, что со временем может помочь ему избавиться от лишнего веса.