Рогов: в Запорожской области воды для нужд сельского хозяйства хватит на 1,5 месяца

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что воды для нужд сельского хозяйства в Запорожской области хватит на 1,5 месяца.

Об этом пишет ТАСС.

«На ситуацию в сельском хозяйстве (разрушение плотины Каховской ГЭС. — RT) пока не влияет. У нас в оросительных каналах есть вода на полтора месяца», — сказал он.

Рогов добавил, что недавно был сильный дождь, он дополнительно наполнил каналы.

16 июня замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что Запорожская АЭС может быть подпитана водой из других источников после разрушения Каховского водохранилища.

Он добавил, что в текущем состоянии на ЗАЭС нельзя вести производство электроэнергии, но можно находиться в безопасном состоянии.