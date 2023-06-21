Гендиректор Центра Грабаря сообщил, что рассматривается вариант консервации «Троицы»

Решения о реставрационно-консервационных мероприятиях в отношении иконы «Святая Троица» Андрея Рублева будут приниматься после оценки специалистами актуального состояния её сохранности.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

«Это один из возможных вариантов, но это должны определять специалисты», — подчеркнул он.

По словам Сергеева, «чем меньше реставрационного вмешательства, тем больше остается автора»

«Очень важно, чтобы памятник сохранялся аутентичным», — отметил он.

Сергеев также сообщил, что температурный режим для иконы «Троица» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы.