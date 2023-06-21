РИА Новости: на территории перевозчика во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса

Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

«На территории ВПОПАТ №1 (Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1) произошло возгорание, огнём повреждено четыре автобуса», — сказано в сообщении.

В данный момент на месте работают службы.

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