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РИА Новости: на территории перевозчика во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса

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Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

«На территории ВПОПАТ №1 (Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1) произошло возгорание, огнём повреждено четыре автобуса», — сказано в сообщении.

В данный момент на месте работают службы.

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