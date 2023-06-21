Минфин России поддержал инициативу о минимальных розничных ценах на пиво и сидр

Российский Минфин поддержал идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Министерство финансов считает МРЦ «эффективным механизмом» борьбы с нелегальной продукцией.

«Введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», — сказано в сообщении.

Ведомство также сообщило, что выступает за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

В конце ноября газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова сообщила, что Министерство финансов России предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь.