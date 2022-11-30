Минфин предложил установить минимальные розничные цены на алкоголь
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
«Предлагаем расширить практику применения МРЦ», — заявил Сазанов.
Он предложил предоставить правительству право устанавливать минимум цен на все виды алкогольной продукции.
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