Минфин предложил установить минимальные розничные цены на алкоголь

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Министерство финансов России предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь.
Минфин предложил установить минимальные розничные цены на алкоголь
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ», — заявил Сазанов.

Он предложил предоставить правительству право устанавливать минимум цен на все виды алкогольной продукции.

Ранее российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что в России с 1 января вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно, поднимется и их цена.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.

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