Минфин предложил установить минимальные розничные цены на алкоголь

Министерство финансов России предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ», — заявил Сазанов.

Он предложил предоставить правительству право устанавливать минимум цен на все виды алкогольной продукции.

Ранее российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что в России с 1 января вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно, поднимется и их цена.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.