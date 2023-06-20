В Минобороны России сообщили о планах построить новый военный госпиталь в Пскове
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«Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возведут новый военный госпиталь в городе Пскове», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новое здание оснастят самым современным оборудованием и медицинской техникой.
Строительство госпиталя нацелено на обеспечение военнослужащих и членов их семей высокотехнологичной медицинской помощью.
Ранее первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил коллектив Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского с 55-летним юбилеем.