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В Минобороны России сообщили о планах построить новый военный госпиталь в Пскове

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В Министерстве обороны России сообщили, что ведомство планирует построить новый военный госпиталь на территории Пскова.
В Минобороны России сообщили о планах построить новый военный госпиталь в Пскове
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возведут новый военный госпиталь в городе Пскове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое здание оснастят самым современным оборудованием и медицинской техникой.

Строительство госпиталя нацелено на обеспечение военнослужащих и членов их семей высокотехнологичной медицинской помощью.

Ранее первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил коллектив Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского с 55-летним юбилеем.

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