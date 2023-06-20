Психолог Коридзе рассказал родителям, как поддержать ребёнка при плохих результатах ЕГЭ

Психолог Александр Коридзе дал советы родителям на случай, если у ребёнка будут плохие результаты ЕГЭ.

«Первое — сфокусировать внимание ребёнка на том, что это опыт и любое переживаемое в жизни событие можно рассматривать с точки зрения опыта», — заявил он в беседе с РИАМО.

Во-вторых, считает эксперт, необходимо научить ребёнка разделению ответственности и пониманию того, что находится под контролем.

«То есть в вопросе ЕГЭ ребёнок должен понимать, что есть та часть, которая зависит только от него, и другая часть, на которую он повлиять не может», — пояснил Коридзе.

Как отметил эксперт, важно снижать бессмысленные переживания.

«Так можно помочь ребёнку пережить результаты, и, кроме того, простая эмоциональная поддержка, слова поддержки, что в любом случае всё будет хорошо, что родители его всё равно принимают, что они его всё равно любят, они его не отвергают, что можно продолжать жить дальше, что можно посмотреть на это как на опыт», — добавил он.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.