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Дворцовый мост разведут в ночь на 22 июня под музыку военных лет

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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге будет разведён в ночь на 22 июня под музыку, подготовленную ко Дню памяти и скорби. Плейлист собран из архивных записей, в том числе военных лет.
Дворцовый мост разведут в ночь на 22 июня под музыку военных лет
  • globallookpress.com
  • © Sergey Smirnov

«В трек-листе переплетены симфонические и песенные мелодии, музыка, которая звучала тогда, в 1941—1945 годах, и исполняется сегодня, напоминая нам обо всех ужасах пережитого», — заявил Кирилл Смирнов, главный редактор издания «Петербургский дневник», организатора шоу «Поющие мосты».

При подготовке плейлиста использовались фрагменты первой части Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова, инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», «Синий платочек». Завершит трек-лист песня «Священная война».

Также стало известно, что в Севастополе и Керчи взяты частицы Вечного огня для передачи в Волгоград, передаёт «Крым 24». У обелиска «Родина-мать зовёт!» будет составлена картина из пламени.

«Путь Победы» организован к 80-летию разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. В акции принимают участие все города-герои.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край присоединится к всероссийской акции в День памяти и скорби.

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