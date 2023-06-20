Дворцовый мост разведут в ночь на 22 июня под музыку военных лет
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«В трек-листе переплетены симфонические и песенные мелодии, музыка, которая звучала тогда, в 1941—1945 годах, и исполняется сегодня, напоминая нам обо всех ужасах пережитого», — заявил Кирилл Смирнов, главный редактор издания «Петербургский дневник», организатора шоу «Поющие мосты».
При подготовке плейлиста использовались фрагменты первой части Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова, инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», «Синий платочек». Завершит трек-лист песня «Священная война».
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