Хабаровский край присоединится к всероссийской акции в День памяти и скорби

В Хабаровском крае пройдут патриотические мероприятия в День памяти и скорби 22 июня.

Так, в Хабаровске в ночь с 21 на 22 июня активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» создадут «Огненную картину войны». В память о событиях 1941—1945 годов они выложат из свечей изображение танка Т-34 и надпись «ХАБАРОVСК ПОМНИТ», передаёт transsibinfo.com.

В четверг, 22 июня, на площади Славы у мемориального комплекса состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Там же в 21:00 состоится ежегодная Всероссийская акция «Свеча памяти».

Кроме того, в День памяти и скорби жители края почтут память о жертвах Великой Отечественной войны минутой молчания.

Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоялась в Московской области в мае.