В Подмосковье отремонтировали более 30 объектов здравоохранения с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Ремонт выполнен в 15 поликлиниках, 13 амбулаториях, трёх стационарах и одном ФАПе.
Всего в текущем году будет отремонтировано свыше 120 объектов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.