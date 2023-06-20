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В Подмосковье отремонтировали более 30 объектов здравоохранения с начала года

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В Московской области отремонтировали более 30 объектов здравоохранения с начала 2023 года. Работы проведены в 17 городских округах.
В Подмосковье отремонтировали более 30 объектов здравоохранения с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © yunava1

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ремонт выполнен в 15 поликлиниках, 13 амбулаториях, трёх стационарах и одном ФАПе.

Всего в текущем году будет отремонтировано свыше 120 объектов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

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