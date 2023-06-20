Экономист Беляев объяснил закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал принятый Госдумой законопроект, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).

Экономист объяснил, что в указанных регионах могут в льготном режиме проводиться экономические операции.

«Как правило, это может быть льготный режим для инвестиций, для осуществления торговых операций, снижение налогов для определённых видов деятельности и так далее», — уточнил Беляев.

По словам эксперта, новые регионы России требуют не только восстановления тех экономических объектов, которые там существовали и понесли определённый урон, но и нуждаются в модернизации.

«Они нуждаются в том, чтобы были дополнительные капиталовложения, чтобы привести в конкурентоспособное состояние. Важно, чтобы они более тесно сопрягались и были вписаны в общий механизм экономики России в целом. Этот закон не только своевременный, но и необходимый», — заключил собеседник RT.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России.

В частности, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.