Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до 12.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

«В настоящее время один пациент находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как тяжёлое. 14 пациентов выписаны с выздоровлением. 12 человек погибли», — говорится в сообщении ведомства.

17 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. По словам Мурашко, 36 из них умерли.

Терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил в беседе с телеканалом «360», что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.