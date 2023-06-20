Специалист Неретин рассказал о работе Центра содействия опережающим технологиям

Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин рассказал, как Роспатент и ФИПС помогают разработчикам выявить отечественные инновационные решения.

«Уже второй год в ФИПС работает специальное подразделение — Центр содействия опережающим технологиям, деятельность которого направлена на помощь отечественным производителям в охране своих новых технологий и выводе их на рынок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, специалисты по интеллектуальной собственности занимаются экспертизой заявок на изобретения во всех отраслях знаний, которые можно запатентовать.

«Наши специалисты разбираются и в стратегиях патентования, и в стратегиях охраны интеллектуальной собственности. Когда к нам обращаются компании за получением такой консультации, мы оцениваем как патентоспособность разработки, так и даём рекомендации по её охране», — уточнил Неретин.

Специалисты также оценивают то, что разработали российские компании и технологические центры, проверяют на свободу данных технологий от прав третьих лиц на территории страны.

Ранее в Роспатенте рассказали о работе по созданию модели кредитования под залог интеллектуальных прав.