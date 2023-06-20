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Специалист Неретин рассказал о развитии системы патентного анализа в России

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Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин рассказал, как в России развивается система патентного анализа.
Специалист Неретин рассказал о развитии системы патентного анализа в России
  • Gettyimages.ru
  • © momcilog

«Отечественная система патентной аналитики, безусловно, имеет высокий статус, наработки и компетенции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, с 2016 года в институте работает специальное подразделение по патентной аналитике «Проектный офис ФИПС», у которого есть специальный статус как провайдера патентной аналитики.

«Это значит, что качество нашей аналитики признано Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. Более того, у нас есть сертификат ISO-9001 по системе менеджмента качества», — уточнил Неретин.

Как отметил эксперт, ФИПС выполнил около 100 исследований.

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