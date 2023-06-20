Специалист Неретин рассказал о развитии системы патентного анализа в России
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«Отечественная система патентной аналитики, безусловно, имеет высокий статус, наработки и компетенции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, с 2016 года в институте работает специальное подразделение по патентной аналитике «Проектный офис ФИПС», у которого есть специальный статус как провайдера патентной аналитики.
«Это значит, что качество нашей аналитики признано Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. Более того, у нас есть сертификат ISO-9001 по системе менеджмента качества», — уточнил Неретин.
Как отметил эксперт, ФИПС выполнил около 100 исследований.
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