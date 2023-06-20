Шойгу поручил проконтролировать безопасность проведения форума «Армия-2023»

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль обеспечение безопасности при проведении военно-технического форума «Армия-2023», который состоится с 14 по 20 августа.

Об этом российский министр сказал в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Как отметил Шойгу, успешное проведение форума требует координации действий между органами военного управления и всеми заинтересованными структурами.

«На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия», — подчеркнул он.

По словам Шойгу, в этом году форум могут посетить делегации из более чем 40 стран.

В марте военным дипломатам из 53 стран рассказали подробности будущего форума «Армия-2023».