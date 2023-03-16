Военным дипломатам из 53 стран рассказали подробности будущего форума «Армия-2023»

Более 80 военных дипломатов из 53 государств посетили подмосковный парк «Патриот» в среду, 15 марта. Там они ознакомились с подробностями организации предстоящего военно-технического форума «Армия-2023», который состоится в августе.

Мероприятия форума пройдут на площадках в Московской области, а также во всех военных округах и на Северном флоте с 14 по 20 августа, передаёт телеканал «Звезда».

Начальник управления конгрессно-выставочной деятельности ГУ инновационного развития МО России Олег Кулаковский сообщил, что в этом году расширят и обновят авиационный кластер форума на аэродроме Кубинка, в рамках которого будут представлены специализированные экспозиции современной и перспективной авиационной техники и вооружений беспилотной авиации и авиационного оборудования.

Ранее портал Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.