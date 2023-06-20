Екатерина Мизулина рассказала о планах дальнейшей работы в ОП

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в рамках своей работы в Общественной палате России продолжит бороться с противоправным и потенциально вредным и опасным цифровым контентом.

В беседе с «Парламентской газетой» Мизулина отметила, что будет открывать для себя и новые направления деятельности.

«Сейчас я очень много общаюсь с молодёжью — моя аудитория процентов, наверное, на 90 состоит из подростков в возрасте от 10 до 19 лет. Конечно, они часто сталкиваются с ситуациями, в которых им требуется помощь и содействие. Это и ситуации, связанные с травлей в образовательной среде, и проведение экзаменов, ЕГЭ и ОГЭ, и сферы молодёжного спорта и досуга, дополнительного образования и так далее», — сообщила она.

По словам Мизулиной, она намерена больше внимания уделять развитию таких проектов, а также адресной помощи детям и подросткам, оказавшимся в кризисной ситуации.

В Общественную палату России нового состава войдут 170 членов: 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых указом президента Российской Федерации, 87 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации (в Запорожской и Херсонской областях региональные палаты пока не созданы) и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Заслуженный юрист России Лидия Михеева вновь избрана секретарём Общественной палаты России.