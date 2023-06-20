Секретарём Общественной палаты России избрана Лидия Михеева

Заслуженный юрист России Лидия Михеева вновь избрана секретарём Общественной палаты России.

Как пишет ТАСС, решение принято в ходе первого пленарного заседания палаты восьмого состава.

Лидия Михеева также возглавляла палату седьмого состава.

На сайте ОП ранее сообщалось, что в Общественную палату России нового состава войдут 170 членов: 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых указом президента Российской Федерации, 87 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации (в Запорожской и Херсонской областях региональные палаты пока не созданы) и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.