Следователи МВД завели дело против взрывавшего петарды в отделении банка в Химках

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что следователи ведомства возбудили уголовное дело после того, как молодой человек поджёг коробку с петардами в одном из отделений банка в подмосковных Химках.

«Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Химки в отношении гражданина, который поджёг коробку с петардами в помещении одного из банков на улице Московской, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство)», — цитирует её ТАСС.

Как указала Петрова, молодой человек объяснил свой поступок тем, что действовал по указаниям, поступившим ему по телефону от неизвестных. Они якобы ему заявили, что являются сотрудниками Центрального банка и правоохранительных органов.

«Данная информация будет проверена в ходе расследования», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках 19-летний молодой человек взорвал петарды в отделении банка, ведя при этом прямой эфир в интернете.