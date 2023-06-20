Молодой человек взорвал петарды в отделении банка в подмосковных Химках
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.
«В отделение банка в Химках ворвался житель столицы, предварительно, 19 лет», — сказал собеседник, отметив, что всё происходящее он транслировал в прямом эфире в интернете.
Уточняется, что юноша уже задержан. Пострадавших в результате его действий нет.
Как сообщила прокуратура Московской области в своём Telegram, молодой человек поджог в помещении коробку с фейерверком.
Свой поступок он объяснил «желанием избавиться от звонков телефонных мошенников».