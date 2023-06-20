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Врач Сухова рассказала о действиях на случай ожога от борщевика

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Терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Солнечногорске Вера Сухова заявила, что при получении ожога от борщевика нужно промыть поражённый участок кожи проточной водой.
Врач Сухова рассказала о действиях на случай ожога от борщевика
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

«На пострадавший участок нужно наложить стерильную повязку и в течение последующих 48 часов избегать пребывания под прямыми солнечными лучами», — посоветовала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Суховой, если появятся пузыри, то нужно обратиться к врачу, поскольку может потребоваться не только местное, но и общее, комплексное лечение.

«При обширных площадях поражения и ухудшении общего состояния требуется лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации», — добавила эксперт.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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