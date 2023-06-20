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В МТС опровергли информацию о прекращении вещания российских каналов

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Компания МТС опровергла информацию о планах прекратить вещание российских каналов.
В МТС опровергли информацию о прекращении вещания российских каналов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«МТС не планирует прекращать вещание российских каналов первого и второго мультиплексов, не ведёт переговоров о прекращении их вещания и выполняет все требования в рамках лицензии», — цитирует РИА Новости сообщение.

В компании объяснили, что МТС, как и другие спутниковые операторы, в последние две недели столкнулась с проблемами эфирных помех, которые приводили к частичному ухудшению доставки сигнала.

При этом, по словам представителей МТС, проблема решалась на техническом уровне, каналы мультиплексов продолжали транслироваться.

В начале августа прошлого года сообщалось, что российская Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству в короткие сроки разработать и принять меры поддержки индустрии кинопроката. В открытом письме глава организации Алексей Воронков отметил, что уже предпринятых шагов по спасению этого бизнеса недостаточно.

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