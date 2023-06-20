Исследование: 49% россиян хотели бы на отдыхе жить в отелях вместе со своими животными

Гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела исследование, в ходе которого большинство россиян, которые предпочитают путешествовать вместе с домашними животными (49%), признались, что им не хватает возможностей для размещения в отелях вместе со своими питомцами.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Также выяснилось, что 58% респондентов предпочитают поездки с питомцами на автомобиле, ещё 25% — на самолёте, 17% выбирают наземный транспорт.

На небольшие расстояния, в пределах 200 км от дома, ездят с питомцами 38% опрошенных, 14% путешествуют по всей России, а 12% выезжают с животными за рубеж.

В поездках 35% респондентов останавливаются в арендованных квартирах или домах, 31% предпочитают палаточный отдых, у 20% есть собственное жильё в месте для отдыха, 14% бронируют номера в отелях со статусом pet-friendly.

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