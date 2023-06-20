На «Кинопоиск» составлен протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

На «Кинопоиск» составлен протокол за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Как сообщает РИА Новости, компании грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление работы.

«Административный протокол в отношении ООО «Кинопоиск» зарегистрирован 20 июня», — сказали в суде.

Уточняется, что дата заседания пока не назначена.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «Национальную спутниковую компанию», которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.