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Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превышает прогнозную инфляцию на 2023 год

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В пресс-службе Минтранса заявили, что рост цен на авиабилеты экономкласса в России, проданные на январь — сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый российским Центробанком уровень инфляции на текущий год.
Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превышает прогнозную инфляцию на 2023 год
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«В соответствии с данными, предоставленными ФАС России и обработанными Минтрансом, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период январь — сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России заявили о росте стоимости авиабилетов экономкласса в апреле 2023 года на 4% по сравнению с апрелем прошлого года.

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