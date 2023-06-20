Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превышает прогнозную инфляцию на 2023 год

В пресс-службе Минтранса заявили, что рост цен на авиабилеты экономкласса в России, проданные на январь — сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый российским Центробанком уровень инфляции на текущий год.

«В соответствии с данными, предоставленными ФАС России и обработанными Минтрансом, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период январь — сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России заявили о росте стоимости авиабилетов экономкласса в апреле 2023 года на 4% по сравнению с апрелем прошлого года.