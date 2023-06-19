В ФАС заявили о росте стоимости авиабилетов эконом-класса в апреле 2023 года на 4%

В Федеральной антимонопольной службе России заявили о росте стоимости авиабилетов эконом-класса в апреле 2023 года на 4% по сравнению с апрелем прошлого года.

Как сообщает ТАСС, в службе отметили, что она осуществляет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса по более чем 500 маршрутам.

«Например, по итогам анализа продаж авиабилетов в апреле 2023 года рост средневзвешенной цены авиабилетов по отношению к апрелю 2022 года составил 4%», — отметили в ФАС.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовали от ряда нефтяных компаний увеличить объёмы продаж бензина на бирже.