Минцифры России заявило об отсутствии планов ограничения мессенджеров для личного общения
Глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что планов по ограничению личного общения россиян в мессенджерах нет.
- Gettyimages.ru
- © gradyreese
Соответствующее заявление он сделал на конференции CNews Forum «Кейсы-2023».
«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее Шадаев заявил, что планов по введению входа в интернет по паспорту нет.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: