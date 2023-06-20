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Минцифры России заявило об отсутствии планов ограничения мессенджеров для личного общения

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Глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что планов по ограничению личного общения россиян в мессенджерах нет.
Минцифры России заявило об отсутствии планов ограничения мессенджеров для личного общения
  • Gettyimages.ru
  • © gradyreese

Соответствующее заявление он сделал на конференции CNews Forum «Кейсы-2023».

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шадаев заявил, что планов по введению входа в интернет по паспорту нет.

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