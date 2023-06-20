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Глава Минцифры Шадаев: вход в интернет по паспорту не обсуждается

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Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе CNews Forum «Кейсы и опыт ИТ-лидеров» заявил, что планов по введению входа в интернет по паспорту нет.
Глава Минцифры Шадаев: вход в интернет по паспорту не обсуждается
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается», — сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что без договорённостей в сфере регулирования интернета мир может погрузиться в киберанархию.

По словам министра, последствия могут быть катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности, а также «для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан».

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