Глава Минцифры Шадаев: вход в интернет по паспорту не обсуждается
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Об этом сообщает ТАСС.
«Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается», — сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что без договорённостей в сфере регулирования интернета мир может погрузиться в киберанархию.
По словам министра, последствия могут быть катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности, а также «для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан».