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Пять человек пострадали в результате аварии с двумя автобусами в Хабаровске

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В Хабаровске пять пассажиров пострадали в ДТП.

Об этом заявили в городской госавтоинспекции.

Как передаёт РИА Новости, водитель, управляя автобусом Zhong Tong, проехал на запрещающий красный сигнал светофора, из-за чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение и совершил столкновение с автобусом Zhong Tong.

Отмечается, что пострадали, предположительно, пять человек.

Они доставлены в медицинское учреждение.

Три человека погибли, ещё два пассажира госпитализированы в тяжёлом состоянии в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае.

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