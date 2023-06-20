Пять человек пострадали в результате аварии с двумя автобусами в Хабаровске
Об этом заявили в городской госавтоинспекции.
Как передаёт РИА Новости, водитель, управляя автобусом Zhong Tong, проехал на запрещающий красный сигнал светофора, из-за чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение и совершил столкновение с автобусом Zhong Tong.
Отмечается, что пострадали, предположительно, пять человек.
Они доставлены в медицинское учреждение.
Три человека погибли, ещё два пассажира госпитализированы в тяжёлом состоянии в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае.