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В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека

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Три человека погибли, ещё два пассажира госпитализированы в тяжёлом состоянии в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае.

Об этом заявили в пресс-службе ГУМВД по региону.

«В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира «Лада Приора» в тяжёлом состоянии госпитализированы», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло на автодороге Крымск — Славянск-на-Кубани.

Так, водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 49-летнего мужчины.

17 июня в Мангистауской области на западе Казахстана в результате аварии погибли десять человек, включая пятерых несовершеннолетних.

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