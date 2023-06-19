В Нижегородской области завели дело по факту незаконной охоты
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Об убийстве медведя в правоохранительные органы заявил охотовед. Позже сотрудники полиции нашли автомобиль, рядом с которым была обнаружена туша животного. В салоне лежали патроны и гильзы различного калибра.
«Полицейскими назначено проведение баллистической и биологической экспертиз, а туша медведя направлена в Госветуправление округа», — рассказали в ведомстве.
Ранее Newinform сообщал, что в Башкирии суд рассмотрит дело против двух жителей, обвинённых в незаконной охоте.