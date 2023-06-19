В Нижегородской области завели дело по факту незаконной охоты

В Кстовском округе Нижегородской области завели уголовное дело по факту незаконной охоты.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Об убийстве медведя в правоохранительные органы заявил охотовед. Позже сотрудники полиции нашли автомобиль, рядом с которым была обнаружена туша животного. В салоне лежали патроны и гильзы различного калибра.

«Полицейскими назначено проведение баллистической и биологической экспертиз, а туша медведя направлена в Госветуправление округа», — рассказали в ведомстве.

Ранее Newinform сообщал, что в Башкирии суд рассмотрит дело против двух жителей, обвинённых в незаконной охоте.